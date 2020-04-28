РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. Театр кукол «Огниво» в городском округе Мытищи с 29 апреля по 3 мая проведет ряд онлайн-мероприятий, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Дорогие зрители! Публикуем расписание нашей онлайн-программы на эту неделю. 29 апреля в 19:00 Егор Краснов прочитает произведение «Если тебя нет, то и меня нет», 1 мая в 11:00 актеры театра споют «Солнечный круг», 2 мая в 19:00 Иван Соловьев прочитает сказку «Самый лучший папа» Рене Гуишу и Жинетт Хоффмана, 3 мая в 11:00 состоится показ спектакля «Айболит», - говорится в сообщении.

Все видеоматериалы будут доступны на сайте и YouTube-канале театра, а также в группах социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook.