РИАМО - 28 апр. За сутки в Подмосковье выявили 523 новых случая коронавируса, с начала распространения инфекции в регионе зарегистрирован 10231 случай заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки зафиксировали 6411 случаев заражения, умерли 72 человека, выздоровели 1110 пациентов.

В Подмосковье действует режим самоизоляции. Жителям можно покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Так, можно сходить в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку, вынести мусор, выгулять собаку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что режим самоизоляции, цифровые пропуска и другие ограничения из-за коронавируса нужны в регионе и на майских праздниках. Система здравоохранения в области работает в напряженном режиме, для работы в скорой помощи набирают врачей и водителей.

Число коек для зараженных коронавирусом в Подмосковье увеличат в два раза.

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28 АПРЕЛЯ

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Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

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