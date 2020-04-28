РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска попросила жителей округа убирать за своими питомцами фекалии во время прогулки, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время большинство населения находится на самоизоляции. Несмотря на то, что многие из них взрослые люди, все же приходится напоминать известные истины. Так, жителям разрешается выгуливать собак. При этом нужно помнить, что делать это надо на расстоянии 100 метров от дома и ни в коем случае нельзя выгуливать домашних животных на детских и спортивных площадках и площадках, предназначенных для отдыха жителей. Выгуливая своих питомцев, нужно собирать за ними фекалии», - говорится в сообщении.

Также горожан попросили не утилизировать мусор и наполнители для лотков через канализационную сеть. Также нельзя выкидывать в канализацию влажные салфетки и бумагу, полиэтиленовые пакеты, резиновые, латексные изделия, различные ватные изделия и средства гигиены, чай и кофе после заваривания и иные нерастворимые продукты питания. Кроме того, нельзя оставлять пакеты с мусором в подъездах многоквартирных домов.