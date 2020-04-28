РИАМО - 28 апр. В столице зафиксировали 3075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных в городе достигло 48 426, сообщает оперативный штаб Москвы.
За весь период в столице от коронавируса вылечились 4130 человек, умерли 479 пациентов.
По всей России число случаев коронавируса достигло 93 558. За сутки выявлено 6411 заражений в 83 регионах, 1110 пациентов выздоровели, 72 человека скончались.
За весь период пандемии в РФ вылечились после заражения коронавирусной инфекцией 8456 человек, скончались 867 человек.
В Москве ежедневно проводят 25 тысяч тестов на коронавирус в федеральных, городских и частных лабораториях.
В столице действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только по веской причине, а для поездок на транспорте действуют цифровые пропуска. Эти меры призваны снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.
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Текстовая трансляция
28 АПРЕЛЯ
- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.
- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.
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