РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В микрорайоне Кузнечики Подольска рабочие отфрезеровали поврежденные участки дорожного полотна на четырех улицах и подготовили их к укладке асфальта, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках муниципального задания по содержанию дорог в микрорайоне «Кузнечики» МУП «Подольский комбинат благоустройства» ремонтирует дорожное полотно улиц Генерала Смирнова, Генерала Стрельбицкого, Генерала Варенникова, Армейского проезда. В настоящее время поврежденные участки отфрезеровали и подготовили к укладке асфальта», - говорится в сообщении.

Работы по ямочному ремонту на этих улицах микрорайона планируют завершить к 1 мая.