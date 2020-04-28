РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. Факультет истории, политологии и права Московского государственного областного университета (МГОУ) в Мытищах проведет День открытых дверей онлайн во вторник, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«Факультет активно сотрудничает с органами государственной власти, известными исследовательскими и экспертными центрами. Основными направлениями сотрудничества являются: прохождение учащимися производственной практики, стажировки, волонтерская деятельность, разработка совместных проектов, проведение совместных мероприятий. Декан факультета истории, политологии и права Вардан Багдасарян расскажет об особенностях обучения на факультете, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Среди партнеров факультета находятся Главное архивное управление Московской области, Российское общество политологов, Фонд апостола Андрея Первозванного.

Начало Дня открытых дверей в 16:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.