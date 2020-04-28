РИАМО - 28 апр. В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов, сообщает московский оперативный штаб.

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни», – сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она выразила надежду, что эта позитивная динамика продолжится.

В столице работают пункты приема плазмы крови для пациентов с коронавирусом. Переливание донорской плазмы крови является одним из самых эффективных методов в борьбе с Covid-19. На сегодняшний день донорами стали 130 человек, выздоровевшие после коронавируса, еще 200 человек планируют сдать кровь.

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28 АПРЕЛЯ

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

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