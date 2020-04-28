РИАМО - 28 апр. В столице в среду давление может приблизиться к рекордно низкой отметке, сообщается на сайте «Метеоновости».

«29 апреля циклон будет пересекать столичную область. В Москве атмосферное давление понизится, и днем окажется около 736 миллиметров ртутного столба (981,3 гигапаскаль)», — отмечается в материале.

Рекорд минимального температурного давления на 29 апреля составляет 733,7 миллиметра ртутного столба, или 981 гигапаскаль.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами может пойти небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 13 градусов. Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.