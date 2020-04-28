РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 апр. Два школьника из подмосковного Дзержинского заняли призовые места на конкурсе рисунков «Открытка Победы», сообщила в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Людмила Иванова.

«Два призовых места у школьников из Дзержинского в конкурсе «Открытка Победы». Поздравляем Софью Садольскую и Наталию Картушину», - написала Иванова.

Она отметила, что из пяти тысяч работ выбрали 130 лучших. Конкурс «Единой России» приурочен к 75-летию Победы. Работы победителей возьмут за основу при подготовке социальной рекламы и открыток в Подмосковье.

Победители конкурса должны были отправиться на Парад в Севастополь, но из-за коронавируса им заменили награду на денежные призы.

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