РИАМО - 28 апр. Компания «Икс Ред Групп», новый резидент ОЭЗ «Дубна», будет разрабатывать контент виртуальной реальности, основной продукт – обучающий виртуальный модуль-тренажер для создания операционной среды хирургов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На данный момент в России аналогов такого IT-продукта нет, а зарубежные технологии находятся на стадии разработки и пока не имеют широкого применения», — отмечается в материале.

С помощью модуля можно будет оценить профессиональные знания хирурга, наглядно демонстрировать, что может произойти при неправильных действиях, а также провести проверку в режиме «экзамен».

Компания планирует внедрять разработку в высшие учебные заведения: студенты медики смогут осваивать практику в виртуальной реальности и учится делать сложные хирургичесткие операции.

Также компания планирует создавать образовательный и развлекательный VR и AR контент различного содержания одно из направлений – виртуальные музеи.

«Даже в столь сложный экономический период Московская область сохраняет инвестиционную привлекательность, в том числе и для представителей малого и среднего предпринимательства», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он также отметил, что в ОЭЗ «Дубна» есть готовая инфраструктура и льготные условия, которые позволяют компаниям быстро и эффективно запускать свои предприятия с минимальным объемом инвестиций. Компания «Икс Ред Групп» стала 171-й в ОЭЗ «Дубна», она создаст 12 рабочих мест.