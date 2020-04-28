РИАМО - 28 апр. Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов считает, что из-за пандемии коронавируса российский средний класс рискует сильно потерять в доходах, сообщает РБК.

По его словам, доходы будут падать у всех слоев общества, но именно средний класс примет на себя основной удар.

«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — сказал Кузьминов.

Согласно базовому прогнозу ВШЭ, уровень безработицы в стране в текущем году составит 8%. При этом наибольшие потери рабочих мест произойдут в некорпоративном секторе экономики — он потеряет 700 тысяч работников против 1,5 миллиона человек в некорпоративном.

Кузьминов подчеркнул, что восстановление будет происходить быстрее у некорпоративного сектора.

При пессимистичном сценарии, по словам Кузьминова, безработица в РФ вырастет до 9,5% в 2020 году, и до 9,8% — в 2021 году.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего распространилась по всему миру. В мире выявлено более трех миллионов случаев заражения коронавирусом, из них более 211 тысяч пациентов скончались, свыше 894 тысяч человек выздоровели.

По последним данным, в России зафиксировано 87147 случаев инфицирования Covid-19, 7346 человек выздоровели, летальных исходов зарегистрировано 795.

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