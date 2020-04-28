РИАМО - 28 апр. Российские власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года, платной процедура будет только для новых устройств, пишет газета «Коммерсант».
Такая мера позволит бороться с кражами и ограничить непрямые поставки смартфонов в интересах официальных дистрибуторов.
«Документ обсуждается с января 2019 года, предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть в том числе и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно», – говорится в материале.
Регистрацию смартфонов могут ввести с 1 июля 2021 года. Проект проходит финальное согласование в администрации президента, после чего его могут внести в Госдуму. Порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов уверен, что вводить плату за новую процедуру нельзя: правопорядок уже оплачивается из налогов. В противном случае введение нового платежа нужно закреплять в Налоговом кодексе РФ.
Ранее планировалось, что регистрация телефонов по IMEI будет стоить не более 100 рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии