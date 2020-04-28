РИАМО - 28 апр. Российские власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года, платной процедура будет только для новых устройств, пишет газета «Коммерсант».

Такая мера позволит бороться с кражами и ограничить непрямые поставки смартфонов в интересах официальных дистрибуторов.

«Документ обсуждается с января 2019 года, предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть в том числе и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно», – говорится в материале.

Регистрацию смартфонов могут ввести с 1 июля 2021 года. Проект проходит финальное согласование в администрации президента, после чего его могут внести в Госдуму. Порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.

«Министерство (цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ред.) хочет наделить абонентов правом вносить номер при регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволит в случае потери или кражи телефона подтвердить факт владения им и заблокировать связь на устройстве», – отметила замглавы Минкомсвязи России Людмила Бокова.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов уверен, что вводить плату за новую процедуру нельзя: правопорядок уже оплачивается из налогов. В противном случае введение нового платежа нужно закреплять в Налоговом кодексе РФ.

Ранее планировалось, что регистрация телефонов по IMEI будет стоить не более 100 рублей.