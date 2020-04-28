РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Рабочие установили 16 новых бетонных урн на двух улицах и тематические таблички ко Дню Победы в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск Подольска. Подольский комбинат благоустройства 27 апреля провел работы по установке 16 новых бетонных урн вдоль улиц Победы и Ихтиманской», - говорится в сообщении.

Также в преддверии Дня Победы на одноименной улице были установлены тематические таблички с названием. На текущей неделе также будут проведены работы по монтажу подсветки коробов.