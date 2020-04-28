РИАМО - 28 апр. В городе Жуковский сотрудники полиции выявили незаконное производство чистящих средств под известными товарными знаками, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В складском ангаре находилась автоматизированная линия по изготовлению и упаковке средств бытовой химии, а также готовая продукция, химические реагенты и этикетки», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские изъяли 250 тысяч упаковок с пятновыводителем, 19 тысяч бутылок со средством для удаления засоров в трубах, свыше 4,4 тысячи упаковок со средством для чистки ковров, более 15 тысяч упаковок влажных салфеток и порядка 100 мешков с другими химическими веществами.

Специалисты определили, что изъятая продукция является поддельной, а ущерб составляет 6 миллионов рублей. Производства работало около двух месяцев, продукция реализовывалась через торговые объекты Московского региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

По подозрению в организации противоправной деятельности задержан 50-летний житель Жуковского, с него взяли подписку о невыезде.