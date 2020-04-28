РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 апр. В микрорайоне Новое Павлино ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе закрыли канализационный люк возле детской площадки после жалобы одного из местных жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на открытый канализационный люк в микрорайоне Новое Павлино ЖК «Новоград Павлино». Он отметил, что открытый люк обнаружили возле детской площадки. Администрация Балашихи рассмотрела данное обращение.

«Рассмотрев Ваше обращение по вопросу открытого канализационного люка по адресу: Балашиха, микрорайон Новое Павлино, жилой комплекс «Новоград Павлино» сообщаем, что проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», - сказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.