РИАМО - 28 апр. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков, ИП ранее уклонился от заключения контракта на закупку и поставку печатной продукции для больницы в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Жалобу на уклонение ИП от заключения контракта направила в региональное УФАС Электростальская центральная городская больница.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия ИП не соответствующими закону, а сведения в отношении ИП - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, ИП обратился в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд столицы отказал ИП в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.