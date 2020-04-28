РИАМО - 28 апр. В Московской области свыше 1 миллиона человек оформили рабочие цифровые пропуска для передвижения по региону, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«На 28 апреля всего 1 053 999 сотрудников юридических лиц получили пропуск», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из этого количества выданных рабочих пропусков около 43 тысяч юридических лиц оформили пропуска на своих сотрудников.

Всего жители Подмосковья оформили свыше 10 миллионов цифровых пропусков. Большая часть из них выдана через через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».

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