РИАМО - 28 апр. На данный момент в Московской области жителям региона выдано более 10 миллионов цифровых пропусков, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На 28 апреля всего 10 583 742 пропусков было выдано для физических лиц», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подавляющее большинство жителей оформили цифровые пропуска через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» — это более 9,1 миллиона человек.

Свыше 1 миллиона QR-кодов были получены на едином портале госуслуг, а через СМС — 427 558, заключил он.

В Московской области действует режим всеобщей самоизоляции. Для передвижения на любом виде транспорта необходим цифровой пропуск.

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