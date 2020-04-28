РИАМО - 28 апр. Сотрудники полиции задержали в Клину 21-летнюю уроженку ближнего зарубежья, которая подозревается в мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По имеющейся информации, злоумышленница со своим знакомым под предлогом проверки газового оборудования проникла в квартиру 84-летней женщины. В момент, когда девушка всячески отвлекала пенсионерку на кухне, ее подельник искал денежные средства в другой комнате. Обнаружив деньги, лжегазовщики спешно покинули жилище», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Петрова отметила, что в результате оперативно-разыскных действий удалось задержать девушку в такси. С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по поимке соучастников мошенничества.