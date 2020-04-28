РИАМО - 28 апр. Свыше 200 человек, выздоровевших от коронавируса, собираются сдавать плазму крови для других пациентов в больницах, на сегодняшний день донорами стали уже 130 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Врачи отмечают, что пациенты с коронавирусом после переливания плазмы быстрее идут на поправку. По решению клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии. Донорами плазмы стали порядка 130 человек, еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки», – сказала Ракова.
Она также поблагодарила москвичей, которые откликаются на призыв стать донором. На горячую линию поступило уже более 2,5 тысяч звонков. Заммэра выразила надежду на то, что с каждым днем число выздоровевших будет расти, равно как и количество доноров плазмы.
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27 АПРЕЛЯ
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