РИАМО - 28 апр. В поэтическом проекте «Парковый стихоговоритель: дети о Победе» приняли участие свыше 700 детей и подростков, видео их выступлений появляются в социальных сетях Мосгорпарка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Из присланных родителями и детьми видеороликов подготовлено уже восемь онлайн-выпусков. <…> Мы выражаем благодарность всем участникам и надеемся, что наш проект поможет юным москвичам сохранить в сердцах память о великом подвиге их прадедов», - сказала директор ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» Виктория Хабалонова.

Найти выступления участников, которые читают строки таких знаменитых авторов, как Роберт Рождественский и Александр Твардовский, можно по хештегу #парковыйстихоговоритель. 9 мая – в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне – на сайте и в социальных сетях Мосгорпарка опубликуют итоговый выпуск проекта.

Заявки на участие принимаются до 6 мая. Отправить свое видео с выступлением юные поэты могут по электронному адресу: pr@mosgor-park.ru. Необходимо указать имя и фамилию самого чтеца, а также автора произведения о Великой Отечественной войне, которое он декламирует.

Проект «Стихоговоритель» впервые прошел в столице в 2016 году в Перовском парке.

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