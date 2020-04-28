РИАМО - 28 апр. На сайте vdnh.ru жители столицы увидят 15 фотографий знаковых объектов ВДНХ и посмотрят обзорное видео, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наши подписчики в социальных сетях регулярно пишут, что скучают по ВДНХ и хотели бы увидеть, как выглядят аллеи главной выставки страны без посетителей. Поэтому мы подготовили обзорное видео и уникальную подборку панорамных фотографий», - говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

В отсутствие посетителей из-за мер по борьбе с распространением коронавируса территорию ВДНХ продолжают поддерживать в надлежащем состоянии. Специалисты следят за состоянием деревьев и цветов. В настоящее время уже готовятся распуститься нарциссы и гиацинты. Кроме того, порядка 600 тюльпанов разных цветов должны зацвести в начале мая.

Виртуальная прогулка по ВДНХ включает виды фонтана «Дружба народов», павильонов, Центральной аллеи и экотропы, которая находится в ландшафтном парке. Следить за анонсами всех онлайн-мероприятий можно на сайте ВДНХ и страницах в социальных сетях.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве ввели режим повышенной готовности, в результате закрылись все парки, учреждения культурны и искусства, кафе, рестораны, спортзалы и непродуктовые магазины.

Для всех жителей города действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на личном или общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- 44 пациента с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, у них также была подтверждена пневмония.

- Ограничительные меры из‑за коронавируса, нужны и на майских праздниках, сообщил губернатор Подмосковья.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.