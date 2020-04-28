РИАМО – 28 апр. Москвичи на самоизоляции стали чаще заказывать онлайн материалы для рукоделия, канцтовары, книги и товары для хобби, сообщил РИАМО коммерческий директор службы доставки Boxberry Алексей Бездеткин.

В Москве действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Магазины, где не продают продукты и товары первой необходимости, временно не работают офлайн, но они могут продолжать свою работу удаленно – курьеры продолжают доставлять заказы из онлайн-магазинов.

«В конце апреля люди стали заказывать больше товаров для досуга. Также в топ категорий постепенно возвращается косметика. И по-прежнему в числе популярных - продукты, детские товары, витамины и БАДы», - сказал Бездеткин.

По его словам, объемы курьерской доставки компании в апреле вдвое превысили мартовские. И сейчас все указывает на то, что рост продолжится. При этом спрос на доставку в пункты выдачи остается. Люди готовы идти за заказами в отделения рядом с домом при условии соблюдения там мер по предотвращению заражения коронавирусом.

«Впереди майские праздники, которые могут повлиять на показатели. Обычно это период спада: сказываются долгие выходные, на время которых планируют поездки и начало дачного сезона. В этом году обстоятельства не позволяют людям действовать по привычному сценарию. И май может стать очередной точкой роста», - добавил Бездеткин.

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