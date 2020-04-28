РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 апр. Пожар произошел во вторник в квартире жилого дома на улице Зеленая в Балашихе, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

28 апреля в 02:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Зеленая, дом №27.

«В 02:45 - ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: 7 человек и две единицы техники», - отмечается в материале.