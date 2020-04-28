РИАМО - 28 апр. Более трети столичных предпринимателей являются представителями малого и среднего бизнеса, им окажут имущественную поддержку, которая заключается в отсрочке и отмене платежей за имущество, арендуемое у города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Компании, которые перестали работать из-за мер, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, могут не платить в этот период за аренду городского имущества. Им также позволят перенести платежи за второй квартал 2020 года, осуществляемые при выкупе городских помещений или строительстве на территории земельных участков, принадлежащих городу.

«Из общего числа компаний, которым могут быть отменены платежи по аренде городской недвижимости на время приостановки их деятельности, более 2,5 тысячи являются представителями малого и среднего бизнеса. <…> (мера - ред.) поддержки в виде отсрочки по выкупленному у города имуществу направлена исключительно на 3,3 тысячи субъектов МСП», — сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Для отмены платежей за аренду предпринимателям надо обратиться в департамент городского имущества и предоставить необходимый пакет документов, который подтвердит цели использования предоставляемой земли или недвижимости. Что касается отсрочки платежей по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых помещений у города, то она вступает в действие автоматически.

В материале также отмечается, что столичным предпринимателям — субъектам МСП — также предоставляются и ранее действующие меры поддержки. В частности, это льготные ставки на аренду нежилых помещений.

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