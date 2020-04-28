РИАМО - 28 апр. Каждый день в Москве выполняется 25 тысяч тестов на коронавирус, кроме того, свыше 3,8 исследования приходится в городе на 100 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Анализы проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тестируют на коронавирусную инфекцию людей с признаками ОРВИ, а также пациентов с пневмонией и тех, кто живет с человеком, у которого подтвержден Covid-19», - отмечается в материале.

На этой неделе тесты на определение коронавируса начали сдавать все пациенты в неинфекционных больницах. Анализы берут и у тех, кто по долгу службы обязан контактировать с большим количеством людей. Это полицейские, сотрудники ЖКХ, медицинские и социальные работники.

Для выполнения тестирования требуется биологический материал, который берется из носа или рта. Кроме того, при необходимости врачи могут назначить и другие виды анализов. Пробы на COVID-19, показавшие положительный результат, могут направляться в действующие лаборатории. Они расположены в центре гигиены и эпидемиологии в Графском переулке, а также в противочумном центре на улице Мусоргского.

Чтобы убедиться, что находящийся под наблюдением врачей пациент идет на поправку, ему также назначают специальные исследования. За состоянием заболевших коронавирусом следят врачи разного профиля: пульмонологи, реаниматологи и инфекционисты.

Получить подробную информацию о профилактике коронавируса или о борьбе с инфекцией можно, позвонив на горячую линию: +7 (495) 870-45-09. Сотрудники кол-центра работают каждый день с 8:00 до 21:00.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только за продуктами первой необходимости, лекарствами, для выноса мусора и выгула собак. Для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- 44 пациента с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, у них также была подтверждена пневмония.

- Ограничительные меры из‑за коронавируса, нужны и на майских праздниках, сообщил губернатор Подмосковья.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.