РИАМО - 28 апр. В подмосковном Одинцовском городском округе нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны, боеприпасы не представляют угрозы для жизни людей, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 19:49 27 апреля поступило сообщение об обнаружении двух снарядов в селе Ромашково.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами Немчиновского ОМВД», — говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами Министерства обороны на 28 апреля.