РИАМО - 28 апр. В учреждения Москвы для тестирования медицинских работников поставили 100 тысяч экспресс-тестов на определение наличия иммунитета к Covid-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, количество людей, которым в обязательном порядке проводится тестирование, постоянно растет. Организован скрининг пациентов, поступающих на лечение в неинфекционные стационары.

«Это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции. Дополнительно началось тестирование медработников экспресс-тестами на наличие иммунитета. Для этого в учреждения города было поставлено порядка 100 тысяч тест-систем», — сказала Ракова.

В городских, федеральных и частных лабораториях выполняется более 20 тысяч анализов в сутки.



Тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ в обязательном порядке. Тестирование также проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с Covid-пациентом. Также организован скрининг медицинских и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ и полиции.

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