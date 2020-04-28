РИАМО – 28 апр. В апреле после объявления в Москве режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса горожане стали чаще покупать в магазинах для взрослых БДСМ-атрибутику, игрушки для пар и интимную косметику, сообщил РИАМО один из руководителей проекта onona.ru.

По его словам, из-за отсутствия возможности сходить в кино, ресторан или другие заведения пары столкнулись с необходимостью как-то иначе разнообразить свои отношения. Чтобы скрасить самоизоляцию, москвичи прибегают к помощи масел для массажа, вкусовых лубрикантов, интимной косметики, а также товаров, которые можно использовать вдвоем.

«Вырос средний чек, это говорит о том, что сейчас люди переключили акцент своих трат с одного вида развлечений на другой. Вырос спрос и на БДСМ-атрибутику: наручники, ударные, кляпы - этим ассортиментом можно так же украсить времяпрепровождение, не прибегая к интимным гаджетам», - сказал собеседник агентства

Он добавил, что спрос на товары БДСМ можно связать и с популяризацией этой атрибутики в известных фильмах, где главные герои используют ее в постельных сценах. Кроме того, быстрая доставка позволяет в считаные часы приобрести искомый товар.

Собеседник агентства также отметил, что, по сравнению с апрелем прошлого года, сейчас спрос на товары интернет-магазина onona.ru вырос до 40%.

Из-за пандемии коронавируса в Москве действует режим повышенной готовности. Массовые мероприятия запрещены, работа предприятий и организаций ограничена. Жители обязаны находиться в самоизоляции.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

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- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

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