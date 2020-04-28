РИАМО - 28 апр. В столице свыше 20 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ, которые лечатся на дому, находятся под постоянным медицинским контролем медиков и работников информационного центра мониторинга, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врач, который приезжает к пациенту на дом, имеет при себе весь арсенал необходимых инструментов. Если он определяет, что у пациента состояние легкое, и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус», — сказала Ракова.

Вице-мэр отметила, что после этого пациент попадает под ежедневное динамичное медицинское наблюдение. Врач определяет, можно ли человеку оставаться дома, нужно ли ему пройти тестирование в КТ-центре и есть ли необходимость в госпитализации.

В амбулаторных центрах выработан единый стандарт обследования. Пациентам обязательно делают компьютерную томографию легких, после чего им выдают заключения рентгенолога поликлиники и врача референс-центра.

«У нас отработан алгоритм определения пневмонии у пациента и степени ее развития от первой до четвертой стадии. Как следствие, мы можем более правильно принимать решение о тактике», — добавила Ракова.

Она объяснила, что при первой и второй стадии пневмонии пациент может лечиться на дому под наблюдением врачей с полным медикаментозным набором. При обнаружении более серьезных стадий пневмонии человека госпитализируют в больницу.

По данным на 27 апреля, в Москве зарегистрировано 45351 случай заболевания коронавирусной инфекцией, а в России – 87147 случаев.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

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- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.