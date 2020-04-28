РИАМО - 28 апр. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами может пойти небольшой дождь, воздух днем прогреется до 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11 градусов, по области – 8-13 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Синоптики отмечают, что в столичном регионе погода улучшится: чаще будет проглядывать солнце, кислородный и влажностный режим станет благоприятным, атмосферное давление начнет слабо расти.

Это характерный ход метеорологических параметров для уходящего месяца, поэтому выраженность биотропности погоды для метеозависимых людей невысокая.