РИАМО – 27 апр. Телеведущая, врач Елена Малышева отметила важность того, что в России низкая смертность из-за коронавируса, и назвала это достижением медиков, сообщает Федеральное агентство новостей.
«У нас смертность (от коронавируса – ред.) одна из самых низких в мире - пять человек на один миллион. Например, в США - 167, а в Германии - 71 человек. Что же касается количества инфицированных людей… Знаете, мы, все жители Земли, то есть примерно 7,8 миллиарда человек, на 97% инфицированы, например, вирусом герпеса. Но не плачем по этому поводу по вечерам», — сказала Малышева.
Она отметила, что все в разной степени живут с различными микробами и вирусами.
Телеведущая подчеркнула, что главный показатель всегда – это смертность. Данный показатель из-за коронавируса в России сейчас один из самых низких в мире.
«И именно это - настоящее достижение наших врачей», - добавила Малышева.
В России за весь период пандемии зафиксировали 87 147 случаев коронавируса, умерли 794 человека.
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Текстовая трансляция
27 АПРЕЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самые важные новости дня в карточках
- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома
- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.
- Узнай свою судьбу после карантина!
- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.
- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.
- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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