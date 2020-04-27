РИАМО – 27 апр. Телеведущая, врач Елена Малышева отметила важность того, что в России низкая смертность из-за коронавируса, и назвала это достижением медиков, сообщает Федеральное агентство новостей.

«У нас смертность (от коронавируса – ред.) одна из самых низких в мире - пять человек на один миллион. Например, в США - 167, а в Германии - 71 человек. Что же касается количества инфицированных людей… Знаете, мы, все жители Земли, то есть примерно 7,8 миллиарда человек, на 97% инфицированы, например, вирусом герпеса. Но не плачем по этому поводу по вечерам», — сказала Малышева.

Она отметила, что все в разной степени живут с различными микробами и вирусами.

Телеведущая подчеркнула, что главный показатель всегда – это смертность. Данный показатель из-за коронавируса в России сейчас один из самых низких в мире.

«И именно это - настоящее достижение наших врачей», - добавила Малышева.

В России за весь период пандемии зафиксировали 87 147 случаев коронавируса, умерли 794 человека.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.