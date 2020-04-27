РИАМО – 27 апр. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в мире может вспыхнуть более серьезная эпидемия, и пандемия коронавируса позволит к ней подготовиться, сообщает Nation News.

«Будет другая эпидемия, обязательно будет. Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35%», — сказал Мясников в программе «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С начала распространения вируса по всему миру зафиксировали более 3 миллионов заражений. В России общее число случаев заражения составляет 87147. Выздоровели в стране за все время 7346 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.