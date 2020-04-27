РИАМО - 27 апр. Московский областной фонд микрофинансирования с понедельника понижает ставки по выдаваемым микрозаймам субъектам малого и среднего предпринимательства региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 6% до 5,5% годовых, что стало сигналом рынку о снижении кредитных ставок, в том числе по кредитам малому бизнесу.

«Минимальная ставка для приоритетных категорий заемщиков снизилась до 5,5% годовых», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

К приоритетным категориям заемщиков относятся резиденты промышленных (индустриальных) парков, агропромышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, экспортеры, женщины-предприниматели, сельскохозяйственные кооперативы, КФХ, субъекты социального предпринимательства, а также компании, реализующие проекты в сферах туризма, экологии или спорта, сферах общественного питания, оказания бытовых услуг, реализующие деятельность детских садов и центров.

Кроме того, в перечень входят предприятия, действующие менее одного года: ИП, созданные физлицом старше 45 лет, ООО (АО), созданные физлицом старше 45 лет с долей не менее 50%.