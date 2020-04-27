РИАМО - 27 апр. Врачей и водителей набирают для работы в скорой помощи Подмосковья, на прошлой неделе три ночи подряд они госпитализировали по 700-800 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы продолжаем набирать персонал в скорую. Поверьте, сейчас это очень непросто. Ищем и врачей, и водителей. 23 человека из «Мострансавто» уже сели на скорые. Спасибо им, они настоящие мужики. Это опасная работа, вызывает искреннее уважение, что они осознанно берут на себя такой риск», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что до пандемии в регионе много работали над тем, чтобы нормативы приезда врачей строго выполнялись: экстренный вызов - за 20 минут, неотложная помощь — до двух часов.

«Сейчас, к сожалению, все по-другому. В одном городе может не хватать коек, и тогда скорая везет в другой», - добавил губернатор.

Он отметил, что раньше за смену скорая помощь ездила 150 километров, а сейчас за одни сутки проезжает 600 километров. Плюс увеличились госпитализации. Пациентов принимают 30-40 минут, поэтому приходится ждать.

«Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти», - подчеркнул Воробьев.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.