РИАМО - 27 апр. СК организовал проведение доследственной проверки по информации, размещенной в социальной сети, о том, что сотрудники магазина одежды в столице не получают зарплату, сейчас устанавливаются все обстоятельства, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения следует, что сотрудникам одного из сетевых магазинов одежды столицы два месяца не выплачивается заработная плата», — сказала Иванова.

Она добавила, что по результатам проверки примут процессуальное решение.