РИАМО - 27 апр. Режим самоизоляции, цифровые пропуска и другие ограничения, введенные в Московской области из-за коронавирусной инфекции, нужны и на майских праздниках, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наше здравоохранение работает напряженно. Начиная с тех, кто перевозит больных, и до тех, кто их лечит. Система работает, есть свободные койки с кислородом и ИВЛ. Есть лекарства и все необходимое. Это значит, что пациенты, жизнь которых в опасности, получают необходимую помощь», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

На территории региона действует режим самоизоляции. Жителям можно покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Например, можно сходить в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку - за лекарствами, а также выгулять собаку и вынести мусор.

Предприятия и организации приостановили свою работу или перевели сотрудников на дистанционный режим.

Всего в Московской области выявлено около 10 тысяч случаев коронавируса. От инфекции вылечили 319 человек, скончался 71 пациент.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.