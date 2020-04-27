РИАМО - 27 апр. Нежилое помещение площадью 111 квадратных метров в подвальной части одного из «Волоцких домов» в Трехпрудном переулке, 11/13, строение 2, выставили на торги по аренде, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Стартовая цена за один квадратный метр составляет 13,2 тысячи рублей. Победитель аукциона получит возможность арендовать помещение на десять лет. Объект располагается недалеко от станции метро «Маяковская».

«При этом лот имеет свободное назначение, что позволяет приспособить его под открытие офиса компании, точки стрит-ритейла или, например, размещение современного антикафе», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Сейчас идет прием заявок на участие в аукционе. Окончание заявочных кампаний по процедурам продажи и аренды имущества Москвы переносится на май 2020 года.

Здание было построено по заказу графского семейства Волоцких в начале XX века. В разное время эти места посещали известные поэты и писатели, тут жила актриса Людмила Гурченко.