РИАМО - 27 апр. Вишневый сад площадью больше 100 гектаров появится в Коломенском городском округе в следующем году, этой осенью высадят более 10 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сельскохозяйственное предприятие Подмосковья «Коломенская ягода» высадило более 30 отечественных сортов вишни, лучшие из которых будут посажены в саду.

«В Коломенском округе идет возрождение вишневых садов. Хозяйство нацелено на получение высокой урожайности и выращивание посадочного материала с последующей посадкой в будущем году в производственный сад площадью более 100 гектаров. Этой осенью планируется высадить лучшие сорта на площади более 10 гектаров», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он подчеркнул, что все высаженные сорта будут тщательно изучаться для получения эффективных урожаев в районах Подмосковья с благоприятными условиями для выращивания вишни, в число которых традиционно входит Коломенский округ.

По словам Разина, Коломенский округ обладает благоприятными природно-климатическими условиями для выращивания ягоды.

«Здесь всегда выращивали землянику садовую, малину, крыжовник, ежевику, облепиху, высаживали вишневые сады. И сейчас для этих целей ягодоводческие хозяйства возделывают сельхозземели, которые не использовались более 20 лет», - подчеркнул Разин.