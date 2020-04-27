РИАМО - 27 апр. Порядка 1,5 тысяч продуктовых наборов отправят предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, также сельхозпроизводители для врачей, заразившихся коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Власти Московской области выступили социальными партнерами регионального правительства и оказали поддержку врачам в условиях пандемии.

«Сегодня весь медицинский персонал рискует своим здоровьем и отдает все силы на передовой борьбы с коронавирусной угрозой. Мы все поддерживаем их как можем. По поручению губернатора формируются продуктовые наборы специально для медработников, которые больны Covid-19 и находятся дома на самоизоляции. В течение недели будет подготовлено более 1,5 тысячи коробок», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

В каждом продуктовом наборе – 20 позиций, это свежие овощи - помидоры, огурцы и картофель, копченая колбаса, мука, растительное масло, сгущенное молоко, мясные и рыбные консервы, макаронные, крупяные, кондитерские изделия, мука, сок, сахар и другое.

Уже подготовили больше 100 наборов, которые передали в Озеры, Богородский, Зарайский, Одинцовский и Талдомский городские округа. Раздавать наборы будут волонтеры в каждом муниципалитете.

Наборы формируют на Мытищинский ярмарке, куда за ними приезжают машины из городских округов и по заявкам забирают необходимое количество коробок и обеспечивают их раздачу.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.