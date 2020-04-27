РИАМО - 27 апр. Порядка 1,5 тысяч продуктовых наборов отправят предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, также сельхозпроизводители для врачей, заразившихся коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Власти Московской области выступили социальными партнерами регионального правительства и оказали поддержку врачам в условиях пандемии.
«Сегодня весь медицинский персонал рискует своим здоровьем и отдает все силы на передовой борьбы с коронавирусной угрозой. Мы все поддерживаем их как можем. По поручению губернатора формируются продуктовые наборы специально для медработников, которые больны Covid-19 и находятся дома на самоизоляции. В течение недели будет подготовлено более 1,5 тысячи коробок», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.
В каждом продуктовом наборе – 20 позиций, это свежие овощи - помидоры, огурцы и картофель, копченая колбаса, мука, растительное масло, сгущенное молоко, мясные и рыбные консервы, макаронные, крупяные, кондитерские изделия, мука, сок, сахар и другое.
Уже подготовили больше 100 наборов, которые передали в Озеры, Богородский, Зарайский, Одинцовский и Талдомский городские округа. Раздавать наборы будут волонтеры в каждом муниципалитете.
Наборы формируют на Мытищинский ярмарке, куда за ними приезжают машины из городских округов и по заявкам забирают необходимое количество коробок и обеспечивают их раздачу.
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Текстовая трансляция
27 АПРЕЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самые важные новости дня в карточках
- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома
- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.
- Узнай свою судьбу после карантина!
- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.
- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.
- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.
- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.
- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.
- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.
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