РИАМО - 27 апр. В районе Хамовники в центре столицы мужчина избил администратора сетевого ресторана, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В полицию 26 апреля поступило сообщение о том, что около 14:20 гражданин, находясь в общественном месте - помещении сетевого ресторана на Комсомольском проспекте, без причины, из хулиганских побуждений умышленно нанес телесные повреждения администратору», - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что пострадавшему были нанесены удары по лицу - ушибы спинки носа и ушной раковины.

Нарушитель был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».