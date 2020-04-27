РИАМО - 27 апр. В Московской области будет в два раза увеличено количество коек для зараженных коронавирусом, каждый день госпитализируют сотни людей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что здравоохранение в регионе работает сейчас напряженно. На сегодняшний день в больницах области есть свободные койки с кислородом и ИВЛ, есть лекарства и все необходимое.

«Это значит, что пациенты, жизнь которых в опасности, получают необходимую помощь. Но расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что в понедельник общался с врачами региона и с теми, кто работает в «красных зонах». Они отдельно обратили внимание на психологическое состояние пациентов.

«Каждый из нас сегодня следит за своими симптомами. Некоторым — прямо скажем — страшно, когда появляется кашель и, не дай Бог, температура, на которые раньше обращали мало внимания. И это понятно», - добавил Воробьев.

Он уточнил, что на сегодняшний день нужно как можно больше пациентов диагностировать на КТ.

С начала пандемии в Подмосковье было подтверждено порядка 10 тысяч случаев Covid-19. Областные врачи вылечили 319 пациентов, умер 71 человек.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.