РИАМО - 27 апр. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области достигло 10 тысяч, и огромная нагрузка ложится на скорую помощь, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что на сегодняшний день огромная нагрузка ложится на скорую помощь.

По его словам, на сегодняшний день стоит важная задача - как можно больше людей диагностировать на КТ.

«Мы дополнительно запустили шесть центров, в том числе два сегодня. Это очень важно. Исследование показывает, угрожает что-то твоей жизни или нет. В одном Красногорске за сутки проверили 86 человек с подозрением на Covid-19, но госпитализировали только 24. То есть часто человека не нужно госпитализировать. Есть случаи, когда безопаснее лечиться дома», - добавил губернатор.

По его словам, специализированные койки с кислородом в больницах необходимо оставить для тяжелых случаев заражения. На сегодняшний день есть много случаев, когда угрозы для жизни нет, а значит, человек может лечиться дома.

«Мы будем продолжать эту работу, чтобы оставить койки с кислородом и ИВЛ именно тем, кому это необходимо в первую очередь», - заключил Воробьев.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.