РИАМО - 27 апр. В Подмосковье провели полную инвентаризацию незаконных свалок, всех их оцифровали и занесли на отдельный слой Геопортала Подмосковья, в котором показаны не только локации свалок, но и плановые даты их ликвидации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По словам министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, в регионе идет борьба с несанкционированными свалками системно и последовательно.

«И первые результаты уже налицо: по сравнению с прошлым годом, их количество снизилось на 10%, с 694 до 624. На первый взгляд, динамика снижения общего количества свалок не выглядит впечатляющей. Что такое 10% за год, когда, по идее, их не должно быть вообще? Проблема в том, что незаконная свалка как сказочный Змей Горыныч, у которого на месте отрубленной головы мгновенно вырастает новая. Ликвидация незаконной свалки тоже часто приводит к появлению ее в новом месте», - сказал он.

В ведомстве планируют снизить еще на 10% количество свалок в следующем году. Потом этот показатель должен увеличиваться ежегодно до 50%. Чтобы достичь такого результата, установлены целевые показатели: ликвидация навала мусора объемом до 50 кубометров должна осуществляться за 30 дней с момента внесения в реестр. Большие свалки ликвидируются в срок до семи месяцев с момента утверждения проекта рекультивации нарушенных земель. Ответственность за это лежит на муниципальных образованиях, а также на непосредственных виновниках незаконного размещения отходов.

Кроме того, Куракин отметил, что со следующего года в рейтинг показателей эффективности работы местного самоуправления внесен критерий «Качество окружающей среды», который подразумевает оценку работы по ликвидации свалок. На сегодняшний день они полностью ликвидированы в 15 муниципальных образованиях Подмосковья.