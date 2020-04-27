РИАМО - 27 апр. Подмосковные библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь», всего прошло порядка 1,5 тысячи мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Модератором подмосковных библиотек выступила Губернская библиотека. В акции только в эти выходные участвовало 640 библиотек, более 210 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Также у каждого жителя Подмосковья есть возможность принять участие в библиомарафоне, он продлится до 9 мая.

В этом году акция проходит в режиме онлайн-марафона. Она продлится до 9 мая. Акцию приурочили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, она проводится под хештегом #75словПобеды.

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