РИАМО - 27 апр. В течение минувшей недели подмосковная Госжилинспекция обработала 4,6 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО), говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В 33 из 64 муниципальных образований Подмосковья общее количество заявок снизилось. Особо стоит отметить, что ни одной из них за неделю не поступило из четырех городских округов. Это Лотошино, Пущино, Рошаль и Серебряные Пруды», — сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Наибольшее количество обращений на минувшей неделе поступило по категориям «ненадлежащая уборка подъездов», «дезинфекция подъездов и мест общего пользования МКД», «нарушение внутренней отделки стен, потолков подъездов». При этом обращений по вопросам дезинфекции стало на 6% меньше, чем неделей ранее.

Федина напомнила, что в условиях самоизоляции большинства жителей региона ЕДС является самым эффективным и оперативным способом решения возникающих жилищно-коммунальных проблем.

Заявку на портале управляющие организации принимают в течение 24 часов, а затем выполняют в регламентированные сроки. Исполнение находится под контролем Госжилинспекции, а заявитель должен согласовать выполненные работы для закрытия заявки.