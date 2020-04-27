РИАМО - 27 апр. Брошенный земельный участок в Троицком административном округе, где планировалось возвести магазин, благоустроят и озеленят, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), возглавляемой мэром Сергеем Собяниным.

«Комиссия согласовала прекращение реализации инвестпроекта по строительству магазина по адресу: поселок Вороновское, село Вороново (Троицкий административный округ)», – говорится в сообщении.

Площадь участка – 0,01 гектара. Освоение участка инвестором так и не началось, хотя договор аренды заключался еще в 2010 году.

«Участок свободен от объектов капитального строительства», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

В дальнейшем территорию планируется благоустроить и озеленить.