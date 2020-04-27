РИАМО - 27 апр. Более 148 тысяч подъездов обрабатывают дезинфицирующими средствами с 16 марта в Подмосковье, чтобы снизить темпы распространения коронавируса, если работы не проводятся, то следует сначала обратиться в управляющую компанию, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Антисептиками должны быть обработаны входные и тамбурные двери, полы и стены, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки, мусоропровод. В лифтовых кабинах обрабатываются двери, поверхности кабины, панели управления.

«Если в доме нет лифта, проводится обработка всех этажей ежедневно. Если в доме есть лифт, обработка всех этажей проводится два раза в неделю, при этом ежедневно обрабатывается только первый этаж. График работ должен быть размещен на информационных стендах в каждом подъезде, а также на официальном сайте управляющей организации», - говорится в сообщении.

При этом жителям Подмосковья напоминают, что за дезинфекцию подъездов дополнительно платить не нужно. В ведомстве обращают внимание на то, что если обработку в подъезде не проводят, то нужно, в первую очередь, обратиться в свою управляющую организацию, сотрудники которой обязаны давать развернутые ответы на все возникающие вопросы.

Если наладить диалог не получается, тогда следует воспользоваться Единой диспетчерской службой Московской области (ЕДС МО) – eds.mosreg.ru. Заявка, поступающая на портал, принимается в работу в течение 24 часов. Ее исполнение, помимо инспектора Госжилинспекции Московской области, контролирует и сам житель.

Сейчас категория заявок по дезинфекции находится на особом контроле. В частности, сотрудниками областного надзорного ведомства проводятся выборочные осмотры многоквартирных домов, по которым поступили сигналы о непроведении или некачественном проведении дезинфекции подъездов.

За минувшую неделю было проверено 2 806 многоквартирных домов. Самое распространенное нарушение – некачественная протирка поверхностей.

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Текстовая трансляция

27 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Руководитель Роспотребнадзора заявила, что после 12 мая режим ограничений в России возможно начать поэтапно снимать. Это будет возможно только при условии, что россияне проведут майские праздники дома

- Посещение детдомов в Подмосковье временно запретили. Также отменена плановая диспансеризация и вакцинация всех воспитанников.

- Узнай свою судьбу после карантина!

- Более 351 тыс автомобилей проверили в Подмосковье за неделю на наличие пропусков. Сотрудники полиции составили около 2 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

- Московская полиция усилила контроль за соблюдением режима самоизоляции. Полицейским поручено более внимательно проверять цифровые пропуска.

- Уровень самоизоляции в Московском регионе в понедельник выше среднего. В столице индекс самоизоляции составил 2,9 балла, выше данный показатель отмечается в Московском (новая Москва) – 3,6 и в Зеленограде – 3,1.

- В Московской области после коронавируса выздоровели еще 33 человека. Всего после инфекции выздоровели 319 человек.

- Песков о ужесточении режима самоизоляции в Москве:

Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 6198 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 638 заболевших. В Москве - 2871.

- За сутки в столице вылечились от коронавирусной инфекции еще 349 человек, за весь период выздоровело 3524 пациентов.