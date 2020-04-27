РИАМО - 27 апр. Специалисты поисково-спасательного отряда №31 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около села Темпы Талдомского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Инцидент произошел в понедельник на 108-м километре трассы А-104. Там произошло столкновение «Лады Ларгус» и внедорожника Cadillac Escalade.

«Прибыв на место происшествия, мы увидели перевернутый автомобиль «Лада», лежащий в кювете, и стоящий неподалеку Cadillac. Водитель и пассажиры иномарки отделались испугом и небольшими ссадинами в то время, как водитель отечественного авто получил серьезные травмы», — пояснил спасатели Олег Балдов.

Он добавил, что на место аварии также прибыли инспекторы ДПС и врачи медицины катастроф городского округа Дмитров.

«Мы оказали первую медицинскую помощь водителю отечественного автомобиля, после чего врачи госпитализировали пострадавшего в ближайшую больницу. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются», — заключил специалист.