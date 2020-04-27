РИАМО - 27 апр. Строительство 22 километров дорог и восьми искусственных сооружений для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево» в районе развязки с Киевским шоссе будет завершено к 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Работы по строительству объектов улично-дорожной сети для улучшения транспортного обслуживания территории ТПУ «Саларьево» начали четыре года назад. Сначала построили подъездную дорогу к станции метро «Саларьево» со съездом с Киевского шоссе, при движении из области, левоповоротный съезд с Киевского шоссе на дорогу к станции метро «Саларьево».

«Работы ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для улучшения транспортного обслуживания территории ТПУ «Саларьево», - сказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В прошлом месяце начали строить съезд с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова в поселении Московский Новомосковского административного округа.

Еще предстоит строительство бокового проезда вдоль Киевского шоссе по направлению движения из области со съездом на улицу Академика Корнилова, включая путепровод тоннельного типа.

Проект магистрали районного значения от деревни Картмазово к ТПУ, включая путепровод на пересечении с Проектируемым проездом №907, находится на рассмотрении в Мосгосэкспертизе. Предстоит построить 0,6 километра дорог, в том числе путепровод в 278 метров.